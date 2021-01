Governo: Amendola, ‘in queste ore serve forza per trovare soluzioni’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Prima di discutere” di responsabili “dobbiamo trovare un senso per uscire da questa crisi: alzare gli occhi, guardare la crisi che vivono gli italiani per il Covid e sintonizzarsi su quello. Se si riesce in queste ore a trovare questa forza è importante. Per dialogare ci vuole forza, non buoni sentimenti. Chi trova soluzioni è un forte, non un debole”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Prima di discutere” di responsabili “dobbiamoun senso per uscire da questa crisi: alzare gli occhi, guardare la crisi che vivono gli italiani per il Covid e sintonizzarsi su quello. Se si riesce inore aquestaè importante. Per dialogare ci vuole, non buoni sentimenti. Chi trova soluzioni è un forte, non un debole”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzoa Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

