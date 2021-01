Francesca Chillemi prende le distanze da Azzurra di Che Dio ci Aiuti 6: “Io suora? Mai, però…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Francesca Chillemi è ormai un volto storico di Che Dio ci Aiuti, giunto alla sua sesta stagione. Il suo personaggio, Azzurra, ha attraversato molti momenti felici ma soprattutto tristi, che non sempre sono stati apprezzati dai fan. La quinta stagione ha dato il colpo di grazia agli appassionati annunciando la morte di Guido e Davide, rispettivamente marito e figlio adottivo di Azzurra. Una doppia tragedia che ha lasciato senza parole il pubblico di Che Dio ci Aiuti. Un altro uomo al posto di Guido sembrava una scelta altrettanto azzardata e avventata – il personaggio era stato interpretato da Lino Guanciale, volto amato tra gli spettatori Rai, per tre stagioni. Così Che Dio ci Aiuti 6 ha inaugurato un nuovo percorso per Azzurra. La giovane ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è ormai un volto storico di Che Dio ci, giunto alla sua sesta stagione. Il suo personaggio,, ha attraversato molti momenti felici ma soprattutto tristi, che non sempre sono stati apprezzati dai fan. La quinta stagione ha dato il colpo di grazia agli appassionati annunciando la morte di Guido e Davide, rispettivamente marito e figlio adottivo di. Una doppia tragedia che ha lasciato senza parole il pubblico di Che Dio ci. Un altro uomo al posto di Guido sembrava una scelta altrettanto azzardata e avventata – il personaggio era stato interpretato da Lino Guanciale, volto amato tra gli spettatori Rai, per tre stagioni. Così Che Dio ci6 ha inaugurato un nuovo percorso per. La giovane ha ...

