Fiorentina-Inter | Conte | “Meritavamo di vincere nei 90? | determinati verso la Juventus Eriksen? Ragazzo che merita tanto”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)dientro i novanta minuti.Al termine della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia del "Franchi", Antonio, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1, grazie al gol di Romelu Lukaku, all'ultimo minuto dei tempi supplementari contro ladi Cesare Prandelli.VIDEO, Cassano e la provocazione su Bobo Tv: “Siete sicuri chesia davvero un grande allenatore?”Ecco di seguito le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Abbiamo disputato un'ottima prestazione e penso che avremmoto dientro i 90 minuti invece di perdere con nervosismo dopo i tempi supplementari. I ragazzi sono stati bravi a sfruttare l'ultima azione per ...