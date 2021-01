Ennesimo party clandestino: 17 ragazzini festeggiano mentre la nonna è al letto. Tutti multati (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ stato scoperto a Besana, in Brianza. Hanno tra i 14 e i 18 anni, festeggiavano il compleanno di una ragazza Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ stato scoperto a Besana, in Brianza. Hanno tra i 14 e i 18 anni, festeggiavano il compleanno di una ragazza

L’ennesimo party clandestino è stata scoperta a Besana in Brianza. Diciassette ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, festeggiavano il compleanno di una ragazza, con la nonna che dormiva in camera da letto. È ...

