Di Marzio sul mercato Milan | Devono decidere su Simakan | ma hanno già bloccato un altro difensore

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gianluca Dianalizza la situazione in sede didel, a caccia di un centrale difensivo.

Pall_Gonfiato : Importanti novità di calciomercato di #DiMarzio sul futuro di #Gomez - AndreaInterNews : Clamorosa novità sul mercato dell'#Inter. Suning per gennaio ha stanziato un budget pari a 10 milioni di euro ma a… - danielgr31 : RT @alone73x1: dolci amori e danze finchè la vecchiaia brontolona è lontana dai tuoi anni virenti. Ora si cerchi il campo marzio e le pia… - alone73x1 : dolci amori e danze finchè la vecchiaia brontolona è lontana dai tuoi anni virenti. Ora si cerchi il campo marzio… - KunGrax : RT @_DanyOrchidea: Ieri sera Di Marzio ha parlato di Tomori. Con l’infortunio di Simakan l'alternativa potrebbe essere Tomori del Chelsea.… -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio sul

GianlucaDiMarzio.com

Il Milan è, probabilmente, il club più attivo in questa sessione invernale di calciomercato. La società rossonera infatti si sta muovendo per dare a Stefano Pioli quei due-tre calciatori utili per pot ...Si attende l’ultimo sopralluogo dopo il blitz dei carabinieri forestali che avevano sospeso l’attività del cantiere. Problemi risolti ...