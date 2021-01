Dayane Mello | “Signorini stavolta è nei guai” | il fratello contro la produzione del “GF Vip”

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) GrandeVip. Sull’affairesembra proprio che Alfonsol’abbia combinata grossa. A detta di alcuni utenti sui social non era necessario andare a scavare nell’infanzia turbolenta della modella sudamericana, consentendo alla madre di lei di intervenire, destabilizzando l’intera famiglia, con cui la donna non aveva rapporti da circa 15 anni. L’attacco deldi, Juliano, non si è fatto attendere. Quest’ultimo chiede la possibilità di replicare alle presunte “bugie” della madre, che si è rifatta viva tramite un videomessaggio proprio ora che la figlia ha acquisito maggior popolarità grazie alla permanenza nella Casa più spiata di Italia. Cerchiamo di fare chiarezza su quanto accaduto. leggi anche l’articolo —> “Oggi è un ...