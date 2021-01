Crisi di governo, il centro destra chiede le dimissioni di Conte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Il centrodestra – prima forza politica del Paese – chiede che il Presidente del Consiglio prenda atto della Crisi e si dimetta immediatamente o, diversamente, si presenti domani in Parlamento… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Il– prima forza politica del Paese –che il Presidente del Consiglio prenda atto dellae si dimetta immediatamente o, diversamente, si presenti domani in Parlamento… L'articolo proviene da MeteoWeek.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - rottadipalle : RT @axcasamia: crisi di governo nel periodo di una pandemia mondiale: - StefaniaT1 : @matteorenzi @TeresaBellanova @elenabonetti @ivanscalfarotto sei veramente un cazzaro ! non c'è bisogno adesso di… -