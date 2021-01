Crisi Covid | l’allarme delle ludoteche

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Maria Stella è titolare a Palermo di una ludoteca chiamata LudoArt, e, racconta: “anche noi stiamo vivendo un disagio economico. Non riceviamo sussidi, anche se la nostra attività è tra quelle che hanno subito un blocco, di fatto. Non avendo un sostegno economico siamo a rischio chiusura, abbiamo le utenze da pagare e così non riusciamo ad andare avanti”. Così ha raccontato Maria Stella ai microfoni di LiveSicilia. “Chiediamo un ristoro anche noi che siamo stati dimenticati. A parte il bonus per le partite Iva, non ho ricevuto altro. La ludoteca è aperta ma nel rispettomisure anti-non organizza feste ed eventi. Le uniche attività svolte sono, nei pomeriggi, quelle ludiche e tre volte a settimana i laboratori ma non servono per coprire costi e mantenere il personale.” “Massimo sette partecipanti per laboratorio“, spiega, “e sempre ...