Comer Industries | nel 2020 ricavi pari a 396 milioni di euro e in calo del 2%

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) –, società attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso ilconconsolidati per 396di, in contrazione del -2% rispetto all’esercizio precedente, secondo risultati preliminari comunicati oggi dalla società. I risultati in linea con l’anno prima sono stati raggiunti nonostante la forte contrazione registrata nel primo semestre, del 13,2%. L’EBITDA margin espresso come % deisi consolida ad un valore superiore al 12%, in crescita rispetto al 2019 (11,3%). La posizione finanziaria netta (inclusiva dell’impatto IFRS 16) presenta un saldo positivo superiore a 3di ...

