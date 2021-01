Chi è Greta Ferro, modella e attrice protagonista di Made In Italy (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il volto e il nome di Greta Ferro, modella e attrice protagonista di Made In Italy, risulteranno nuovi a molti, ma solo perché la giovane interprete della serie sulla moda italiana di Canale5 è appena agli esordi. Originaria di Vasto, classe 1995, Greta Ferro ha studiato recitazione alla Paolo Grassi mentre frequentava la facoltà di economia della Bocconi, lasciata a cinque esami dalla laurea. Durante il liceo ha trascorso un anno in Cina per gli scambi culturali. Semisconosciuta al grande pubblico, la sua carriera parte in realtà nel mondo della moda: Greta Ferro ha prestato il suo volto a diverse campagne pubblicitarie come quella di Luxottica, ma soprattutto è volto di Armani Emporio e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il volto e il nome didiIn, risulteranno nuovi a molti, ma solo perché la giovane interprete della serie sulla moda italiana di Canale5 è appena agli esordi. Originaria di Vasto, classe 1995,ha studiato recitazione alla Paolo Grassi mentre frequentava la facoltà di economia della Bocconi, lasciata a cinque esami dalla laurea. Durante il liceo ha trascorso un anno in Cina per gli scambi culturali. Semisconosciuta al grande pubblico, la sua carriera parte in realtà nel mondo della moda:ha prestato il suo volto a diverse campagne pubblicitarie come quella di Luxottica, ma soprattutto è volto di Armani Emporio e ...

GossipItalia3 : Greta Ferro, dalle passerelle al piccolo schermo: chi è la modella e attrice abruzzese #gossipitalianews - greta_pagani : RT @mocciosvs: a noi universitari metteteci nella zona di chi si è rotto il cazzo di non essere minimamente calcolato - diemme751 : @74_greta Il decreto è di 20 giorni fa e questi che chiedono rapidità nel risarcire le attività chiuse devono ancor… - 74_greta : RT @FabrizioDelpret: #Conte - da Premier - è passato da un reddito di 1,2 milioni di euro (annuo) ad uno da 150mila. Non ha niente da perde… - zazoomblog : Chi è Greta Ferro Irene di Made in Italy: Vita privata e carriera dell’attrice - #Greta #Ferro #Irene #Italy:… -