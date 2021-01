Calciomercato, sondaggio Inter per il Papu Gomez. Milan, piace Svanberg (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Inter fa sul serio per il Papu Gomez . I nerazzurri hanno chiesto informazioni all' Atalanta per il fantasista argentino, ormai ai ferri corti con Gasperini e fuori dal progetto. La Dea preferirebbe ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'fa sul serio per il. I nerazzurri hanno chiesto informazioni all' Atalanta per il fantasista argentino, ormai ai ferri corti con Gasperini e fuori dal progetto. La Dea preferirebbe ...

Roma, 13 gennaio 2021 - L'Inter fa sul serio per il Papu Gomez. I nerazzurri hanno chiesto informazioni all'Atalanta per il fantasista argentino, ormai ai ferri corti con Gasperini e fuori dal progett ...

Sabatini: “Offendere Saputo è un’infamia. Sull’attaccante dico che…”

Ecco le sue parole:. “L’intenzione del Bologna è quella di tenere Svanberg come tutti gli altri e Massara il giocatore non me l’ha mai chiesto. Inoltre ci ha tenuto a fare un commento su Saputo. Nell’ ...

Sabatini: "Offendere Saputo è un'infamia. Sull'attaccante dico che…"

Ecco le sue parole:. "L'intenzione del Bologna è quella di tenere Svanberg come tutti gli altri e Massara il giocatore non me l'ha mai chiesto. Inoltre ci ha tenuto a fare un commento su Saputo. Nell' ...