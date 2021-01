(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giù le mani da Joey, il numero uno deldal 2014 che qualche giorno fa è stato offeso tramite striscione, un lenzuolone non firmato, non rivendicato e che ha provocato il dissenso dei ...

Gazzetta_it : #Bologna, #Sabatini difende #Saputo: “Un’infamia offenderlo” - MediaFbi : Bologna: Sabatini defends Saputo - sportface2016 : #SerieA | #Bologna, le parole del coordinatore dell'area tecnica Walter #Sabatini - sportli26181512 : Bologna, Sabatini difende Saputo: “Un’infamia offenderlo”: Bologna, Sabatini difende Saputo: “Un’infamia offenderlo… - massimo1009 : RT @Gazzetta_it: #Bologna, #Sabatini difende #Saputo: “Un’infamia offenderlo” -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sabatini

Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha parlato a Sky Sport di Mattias Svanberg, cercato dal Milan. “Massara non me l’ha mai chiesto, giusto per spiegare la verità. Il Milan no ...Un altro lutto ha colpito la Chiesa di Reggio Emilia – Guastalla, è il quarto da inizio 2021. Martedì 12 gennaio è morto don Bruno Zinani, parroco emerito di Cavazzoli. Al sacerdote è stata diagnostic ...