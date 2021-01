Barcellona, Laporta rivela: “In passato scartato Cristiano Ronaldo…” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) C'è aria di cambiamento in casa Barcellona con le elezioni presidenziali ormai alle porte. Uno dei candidati, Joan Laporta, per altro già stato numero uno del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a El Larguero e a Iniestazo.Laporta: da Messi a... Cristiano Ronaldocaption id="attachment 1070915" align="alignnone" width="500" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionLaporta racconta in primis un retroscena di mercato relativo a Lionel Messi: "Offerta del Real Madrid per Messi? Non ci fu nulla, ma ci fu un'offerta incredibile dell'Inter. Si parlava di un valore vicino alla clausola di allora, dissi no e me ne fecero una ancora più alta. Dissi ancora di no. Non cambiai idea".Deciso anche su un altro affare di mercato quello che avrebbe potuto portare ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 13 gennaio 2021) C'è aria di cambiamento in casacon le elezioni presidenziali ormai alle porte. Uno dei candidati, Joan, per altro già stato numero uno del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a El Larguero e a Iniestazo.: da Messi a...Ronaldocaption id="attachment 1070915" align="alignnone" width="500"Ronaldo (getty images)/captionracconta in primis un retroscena di mercato relativo a Lionel Messi: "Offerta del Real Madrid per Messi? Non ci fu nulla, ma ci fu un'offerta incredibile dell'Inter. Si parlava di un valore vicino alla clausola di allora, dissi no e me ne fecero una ancora più alta. Dissi ancora di no. Non cambiai idea".Deciso anche su un altro affare di mercato quello che avrebbe potuto portare ...

ItaSportPress : Barcellona, Laporta rivela: 'In passato scartato Cristiano Ronaldo...' - - ILOVEPACALCIO : #Barcellona, #Laporta ammette: «Rifiutai #Cr7 per prendere #Ronaldinho, non me ne pento» - Mediagol : #Barcellona, Joan Laporta sicuro: 'Se vinco le elezioni Messi può restare. Lionel all'Inter? Avanzarono un'offerta'… - RiccardoDanna1 : #Laporta (ex presidente Barcellona): 'L’#Inter di Moratti mi fece un’offerta per #Messi. 200 mln? Diciamo che era u… - sportli26181512 : Laporta racconta quando acquistò Ronaldinho e scartò Cristiano Ronaldo: 'Non me ne pento': L'ex presidente del Barc… -