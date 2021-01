ASUS ROG Flow X13, notebook gaming con scheda grafica esterna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel corso del CES 2021 ASUS ROG ha annunciato un nuovo prodotto decisamente interessante, ROG Flow X13, un notebook gaming ultraportatile con schermo da 13 pollici, equipaggiato con il nuovissimo processore a 8 core AMD Ryzen 9 5980HS e una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650. Si tratta di un 2-in-1 estremamente particolare, con chassis in magnesio e dal peso di soli 1,3 kg. Lo schermo è touchscreen e supporta tutti gli stilo compatibili con il protocollo MPP 2.0, ha un rapporto d’aspetto 16:10, è certificato Pantone ed è protetto da una superficie Corning Gorilla Glass. Sarà disponibile in due versioni, 4K 60 Hz oppure Full HD 120 Hz con supporto ad Adaptive Sync. Il comparto audio è affidato a due speaker posti nella parte inferiore e con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel corso del CES 2021ROG ha annunciato un nuovo prodotto decisamente interessante, ROGX13, unultraportatile con schermo da 13 pollici, equipaggiato con il nuovissimo processore a 8 core AMD Ryzen 9 5980HS e unaNvidia GeForce GTX 1650. Si tratta di un 2-in-1 estremamente particolare, con chassis in magnesio e dal peso di soli 1,3 kg. Lo schermo è touchscreen e supporta tutti gli stilo compatibili con il protocollo MPP 2.0, ha un rapporto d’aspetto 16:10, è certificato Pantone ed è protetto da una superficie Corning Gorilla Glass. Sarà disponibile in due versioni, 4K 60 Hz oppure Full HD 120 Hz con supporto ad Adaptive Sync. Il comparto audio è affidato a due speaker posti nella parte inferiore e con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, ...

