Assembramenti Ufficio Postale, il sindaco di Cesa scrive al Prefetto e a Poste Italiane (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCesa (Ce) – “Dopo le diverse segnalazioni pervenute dai cittadini e dai sopralluoghi effettuati abbiamo notato un fenomeno di Assembramenti continui all’esterno dell’Ufficio Postale di Cesa. Per questa ragione ho scritto al Prefetto di Caserta, alla Direzione Provinciale Poste Italiane, al Direttore Ufficio Postale Cesa, per conoscenza ai Carabinieri della Stazione di Cesa e Comando Vigili Urbani per evidenziare quanto sta avvenendo”, spiega il sindaco di Cesa Enzo Guida. “Una situazione che si sta verificando anche in altri comuni, infatti pure altri sindaci hanno assunto, prima di me, la medesima iniziativa”, aggiunge ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – “Dopo le diverse segnalazioni pervenute dai cittadini e dai sopralluoghi effettuati abbiamo notato un fenomeno dicontinui all’esterno dell’di. Per questa ragione ho scritto aldi Caserta, alla Direzione Provinciale, al Direttore, per conoscenza ai Carabinieri della Stazione die Comando Vigili Urbani per evidenziare quanto sta avvenendo”, spiega ildiEnzo Guida. “Una situazione che si sta verificando anche in altri comuni, infatti pure altri sindaci hanno assunto, prima di me, la medesima iniziativa”, aggiunge ...

