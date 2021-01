Anticipazioni Uomini e donne, 13 gennaio: colpo di scena, Armando vicino alla scelta, e Gemma amareggiata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Anticipazioni Uomini e donne, puntata del 13 gennaio: Gemma amareggiata, e Armando sempre più deciso. Una nuova puntata di Uomini e donne sta per andare in onda, l’attesa è già alta. L’amatissimo programma non smette di sorprendere i telespettatori, con continui colpi di scena, tra ritorni inaspettati, rotture improvvise e scontri sempre all’ordine del giorno. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 13 gennaio 2021), puntata del 13, esempre più deciso. Una nuova puntata dista per andare in onda, l’attesa è già alta. L’amatissimo programma non smette di sorprendere i telespettatori, con continui colpi di, tra ritorni inaspettati, rotture improvvise e scontri sempre all’ordine del giorno. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

