Vaccini Covid, più di centomila i “fuori lista”: in Emilia-Romagna i non sanitari vaccinati sono quattro volte di più degli ospiti delle Rsa (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella fase 1 di distribuzione del vaccino, fin da subito sono state fissate delle priorità: prime fra tutti le dosi sarebbero spettate al personale sanitario, agli ospiti delle Rsa e ai suoi dipendenti. Da un lato, quindi, la precedenza alle categorie più esposte al contagio, dall’altro a quelle più fragili. Ma, basta guardare il portale del governo sull’andamento della campagna vaccinale per accorgersi che quest’ordine non sembra essere stato sempre rispettato. Su un totale di 718.797 vaccinazioni, dato aggiornato intorno alla mezzanotte del 12 gennaio, 569.554 dosi sono state somministrate a operatori sanitari o socio sanitari, 49.155 a ospiti delle Rsa, ma più del doppio, 100.088, a personale non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Nella fase 1 di distribuzione del vaccino, fin da subitostate fissatepriorità: prime fra tutti le dosi sarebbero spettate al personaleo, agliRsa e ai suoi dipendenti. Da un lato, quindi, la precedenza alle categorie più esposte al contagio, dall’altro a quelle più fragili. Ma, basta guardare il portale del governo sull’andamento della campagna vaccinale per accorgersi che quest’ordine non sembra essere stato sempre rispettato. Su un totale di 718.797 vaccinazioni, dato aggiornato intorno alla mezzanotte del 12 gennaio, 569.554 dosistate somministrate a operatorio socio, 49.155 aRsa, ma più del doppio, 100.088, a personale non ...

