Uomini e Donne 12 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 12 gennaio 2021) Uomini e Donne è tornato col botto: la popolare trasmissione di Maria de Filippi ha iniziato la settimana dopo le feste con un’ospite a sorpresa: Ida Platano. L’ex di Riccardo – tornato in studio dopo la rottura tra i due – ha raccontato i particolari della storia con il cavaliere. Addirittura ha confessato che dopo aver lasciato lo studio non hanno più avuto la stessa intimità. Insomma, un rientro che ha fatto impazzire i fan del programma, che ora chiedono a gran voce un ritorno a tutti gli effetti di Ida, ieri riapparsa in studio solo per un fugace saluto. Ma cosa succederà nella puntata di Uomini e Donne di oggi martedì 12 gennaio? Protagonista dovrebbe essere ancora il Trono Over. La puntata odierna, infatti, dovrebbe aprirsi con ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 gennaio 2021)è tornato col botto: la popolare trasmissione di Maria de Filippi ha iniziato la settimana dopo le feste con un’ospite a sorpresa: Ida Platano. L’ex di Riccardo – tornato in studio dopo la rottura tra i due – ha raccontato i particolari della storia con il cavaliere. Addirittura ha confessato che dopo aver lasciato lo studio non hanno più avuto la stessa intimità. Insomma, un rientro che ha fatto impazzire i fan del programma, che ora chiedono a gran voce un ritorno a tutti gli effetti di Ida, ieri riapparsa in studio solo per un fugace saluto. Ma cosa succederà nella puntata didimartedì 12? Protagonista dovrebbe essere ancora il. La puntata odierna, infatti, dovrebbe aprirsi con ...

