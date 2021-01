The Umbrella Academy 3: svelati gli interpreti degli Sparrow (Di martedì 12 gennaio 2021) Netflix ha annunciato i nuovi arrivi nel cast di The Umbrella Academy 3, svelando chi interpreterà i membri degli Sparrow. The Umbrella Academy 3 ha trovato gli interpreti degli Sparrow, i membri del nuovo gruppo di ragazzi speciali che fanno parte della famiglia Hargreevs nella nuova dimensione in cui si ritrovano i protagonisti dopo essere tornati dall'avventura vissuta negli anni '60. Netflix ha condiviso online i dettagli degli arrivi nel cast che saranno impegnati sul set a partire da febbraio. Nella terza stagione di The Umbrella Academy ritorneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, Adam Godley e Colm Feore. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Netflix ha annunciato i nuovi arrivi nel cast di The3, svelando chi interpreterà i membri. The3 ha trovato gli, i membri del nuovo gruppo di ragazzi speciali che fanno parte della famiglia Hargreevs nella nuova dimensione in cui si ritrovano i protagonisti dopo essere tornati dall'avventura vissuta negli anni '60. Netflix ha condiviso online i dettagliarrivi nel cast che saranno impegnati sul set a partire da febbraio. Nella terza stagione di Theritorneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, Adam Godley e Colm Feore. ...

