Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane 2021: i convocati azzurri

Quattro i convocati azzurri in vista della tappa di Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile in programma a Zakopane, in Polonia con le gare a squadre sabato e individuale domenica dal trampolini HS140. Il tecnico Andrea Morassi sarà al seguito della spedizione italiana formata da Alex Insam, Giovanni Bresadola, Daniele Moroder e Francesco Cecon. Le donne, invece, gareggeranno solo dal 22 al 24 gennaio e nel frattempo si sono radunate a Planica: presenti Manuela Malinser, Lara Malsiner e Jessica Malsiner.

Ultime Notizie dalla rete : Salto con Salto con gli sci: Kamil Stoch domina anche a Titisee-Neustadt ed eguaglia Adam Malysz NEVEITALIA.IT Trono inglese, il popolo invoca William

Non c’è pace per l’eterno erede al trono, Carlo d’Inghilterra, infatti, secondo un sondaggio la maggioranza dei cittadini preferirebbe un salto generazionale dopo la scomparsa della Regina Elisabetta ...

Vidal salta la Juve? Il motivo e le ultime

Con una condizione fisica decisamente diversa rispetto al Vidal visto a Torino. Una partita speciale per chi ha vestito la maglia bianconera e oggi si ritrova dall'altra parte. Il centrocampista neraz ...

