Renzi “domani decidiamo se uscire dal Governo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ci sarà o il Governo dei responsabili, cioè il Conte-Mastella, e noi lo rispetteremo e staremo all’opposizione, oppure un Governo diverso”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite di Cartabianca su Rai3.“Se ci sarà un nuovo Governo – ha aggiunto – dipenderà dal Parlamento. Quello che è certo è che a noi stanno offrendo di tutto in questo momento. Non puoi risolvere questa tematica complicata dando una poltrona. Non la risolvi con uno scambio di poltrone ma con la politica”, ha detto.“Alle elezioni anticipate non ci credo”, ha affermato Renzi.“In queste ultime settimane – ha poi aggiunto – Conte non mi rispondeva alle lettere, non capivo perchè. Pensavo che stesse preparando le risposte. In realtà stava a cercare i senatori mancanti. Io penso che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ci sarà o ildei responsabili, cioè il Conte-Mastella, e noi lo rispetteremo e staremo all’opposizione, oppure undiverso”. Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, ospite di Cartabianca su Rai3.“Se ci sarà un nuovo– ha aggiunto – dipenderà dal Parlamento. Quello che è certo è che a noi stanno offrendo di tutto in questo momento. Non puoi risolvere questa tematica complicata dando una poltrona. Non la risolvi con uno scambio di poltrone ma con la politica”, ha detto.“Alle elezioni anticipate non ci credo”, ha affermato.“In queste ultime settimane – ha poi aggiunto – Conte non mi rispondeva alle lettere, non capivo perchè. Pensavo che stesse preparando le risposte. In realtà stava a cercare i senatori mancanti. Io penso che ...

fattoquotidiano : RENZI INCARTATO Anche oggi ritira le sue ministre domani [di Giacomo Salvini] - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Renzi incartato: anche oggi ritira le sue ministre domani [Continua su… - petergomezblog : Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm doma… - Virus1979C : #crisidigoverno Renzi: “Domani conferenza stampa con Bellanova, Bonetti e Scalfarotto”. (quartetto simpatia) - alfreaudi : RT @Storace: Però è meraviglioso vedere i #Cinquestelle in attesa del successo dell'operazione #Mastella per salvare #Conte dai ringhi di #… -