Quanto ha speso davvero l'Inter sul mercato (Di martedì 12 gennaio 2021) Il mercato a costo zero e che ha abolito il verbo "volere" già dalla scorsa estate è stato ormai sdoganato a livello comunicativo da Antonio Conte e Beppe Marotta, le due braccia operative della proprietà Suning sull'Inter. Zero investimenti, non esce nessuno e non entra nessuno (anche se si ascoltano eventuali proposte per i giocatori in esubero) e una situazione economica del club che fa i conti con la crisi da Covid al pari di tutto il resto del movimento. In Italia e non solo. La scorsa estate, per intenderci, è stato il Real Madrid a varare l'austerità totale consegnando a Zidane solo il rientro di qualche prestito e nulla più. Non c'è da stupirsi, insomma, anche se nel caso di Suning le voci di una volontà di distacco almeno parziale dall'Inter si stanno moltiplicando e creano fibrillazioni intorno alla squadra nel momento ... Leggi su panorama (Di martedì 12 gennaio 2021) Ila costo zero e che ha abolito il verbo "volere" già dalla scorsa estate è stato ormai sdoganato a livello comunicativo da Antonio Conte e Beppe Marotta, le due braccia operative della proprietà Suning sull'. Zero investimenti, non esce nessuno e non entra nessuno (anche se si ascoltano eventuali proposte per i giocatori in esubero) e una situazione economica del club che fa i conti con la crisi da Covid al pari di tutto il resto del movimento. In Italia e non solo. La scorsa estate, per intenderci, è stato il Real Madrid a varare l'austerità totale consegnando a Zidane solo il rientro di qualche prestito e nulla più. Non c'è da stupirsi, insomma, anche se nel caso di Suning le voci di una volontà di distacco almeno parziale dall'si stanno moltiplicando e creano fibrillazioni intorno alla squadra nel momento ...

