Pullman turistici rimasti vuoti? Usiamoli per trasportare a scuola gli studenti (Di martedì 12 gennaio 2021) Nove aziende su dieci ancora ferme, un bilancio in profondo rosso per le gestioni "post Covid-19" con una perdita di oltre 2 miliardi di euro nel 2020. È questa la preoccupante "radiografia" del ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Nove aziende su dieci ancora ferme, un bilancio in profondo rosso per le gestioni "post Covid-19" con una perdita di oltre 2 miliardi di euro nel 2020. È questa la preoccupante "radiografia" del ...

willycuba65 : @dambro_d guarda che i pullman turistici e gli NCC stanno fermi, perché non utilizzarli per il trasporto pubblico?… - aristogitone1 : RT @MercurioPsi: Ennesima bocciatura del #TAR per il Comune di #Roma: illegittimo stabilire percorsi obbligati per i pullman turistici - gloriadonati17 : RT @MercurioPsi: Ennesima bocciatura del #TAR per il Comune di #Roma: illegittimo stabilire percorsi obbligati per i pullman turistici - tbuccico69 : RT @MercurioPsi: Ennesima bocciatura del #TAR per il Comune di #Roma: illegittimo stabilire percorsi obbligati per i pullman turistici - stormi1904 : RT @MercurioPsi: Ennesima bocciatura del #TAR per il Comune di #Roma: illegittimo stabilire percorsi obbligati per i pullman turistici -

Ultime Notizie dalla rete : Pullman turistici Trasporto pubblico per le scuole, a Ponente scende in campo anche Trenitalia Il Secolo XIX Trasporto pubblico, per le scuole imperiesi scende in campo anche Trenitalia

Per garantire il potenziamento dei servizi, quattro pullman noleggiati dalle Ferrovie Confermato da Rt l’accordo con le imprese private per la disponibilità di dieci mezzi ...

Brescia, salire in Castello con due ascensori: rispunta il vecchio progetto di Bigogno

L’idea è quella di posizionare due ascensori verticali all’incrocio tra la Galleria Tito Speri con la perpendicolare galleria di vicolo Pulusella, rifugio antiaereo costruito negli anni ’40, pensata c ...

Per garantire il potenziamento dei servizi, quattro pullman noleggiati dalle Ferrovie Confermato da Rt l’accordo con le imprese private per la disponibilità di dieci mezzi ...L’idea è quella di posizionare due ascensori verticali all’incrocio tra la Galleria Tito Speri con la perpendicolare galleria di vicolo Pulusella, rifugio antiaereo costruito negli anni ’40, pensata c ...