Premier del Pd se salta il Conte ter In pole c'è Franceschini, poi Guerini (Di martedì 12 gennaio 2021) Un'ipotesi che fonti qualificate del Movimento 5 Stelle definisco "non da escludere". Il rumor, autorevole, arriva dai vertici dei Partito Democratico, area vicina al segretario Nicola Zingaretti. Una delle domande che in molti si fanno in queste ore concitate per la... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 12 gennaio 2021) Un'ipotesi che fonti qualificate del Movimento 5 Stelle definisco "non da escludere". Il rumor, autorevole, arriva dai vertici dei Partito Democratico, area vicina al segretario Nicola Zingaretti. Una delle domande che in molti si fanno in queste ore concitate per la... Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : @VaeVictis @No_Islam_ @Predato74151882 Può essere, ma far cambiare idea ad un governo di suonati in ostaggio del ct… - matteorenzi : Un esecutivo noi con la destra è un'ipotesi che non esiste. Ma non esiste nemmeno che il Pd si suicidi in nome dell… - Tg3web : Mentre in Gran Bretagna si va avanti con le vaccinazioni h24, scoppia la polemica per un giro in bicicletta del pre… - infoitinterno : Crisi di governo, la mossa del premier Conte spiazza tutti - DaniGenna : RT @nabu65: Non volevo rovinarvi la serata ma Rocco del Grande Fratello portavoce del Premier Conte Casalino guadagna 170 mila euro di dena… -