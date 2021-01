Non è stata approvata una legge per somministrare il vaccino ai pazienti delle Rsa «contro la volontà del diretto interessato» (Di martedì 12 gennaio 2021) L’11 gennaio 2021 su Twitter è stato pubblicato un post che riporta la notizia di una presunta legge approvata dal governo italiano per «vaccinare le persone ricoverate in case di cura indipendentemente dall’autorizzazione delle loro famiglie». Il tweet compare sul profilo di Cesare Sacchetti – considerato da NewsGuard uno dei super-diffusori di disinformazione sulla Covid-19 in Europa – e contiene il link ad un articolo pubblicato l’11 gennaio dal sito web dell’associaizone Corvelva (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni) dal titolo “Decreto legge 5 gennaio 2021: Tso autorizzato?”. Nell’articolo di Corvelva si fa riferimento ad una «brutta sorpresa per tutti coloro che credono nel diritto fondamentale alla libertà di scelta terapeutica» contenuta nel «DL n.1 del 5 gennaio ... Leggi su facta.news (Di martedì 12 gennaio 2021) L’11 gennaio 2021 su Twitter è stato pubblicato un post che riporta la notizia di una presuntadal governo italiano per «vaccinare le persone ricoverate in case di cura indipendentemente dall’autorizzazioneloro famiglie». Il tweet compare sul profilo di Cesare Sacchetti – considerato da NewsGuard uno dei super-diffusori di disinformazione sulla Covid-19 in Europa – e contiene il link ad un articolo pubblicato l’11 gennaio dal sito web dell’associaizone Corvelva (Coordinamento Regionale Veneto per la LibertàVaccinazioni) dal titolo “Decreto5 gennaio 2021: Tso autorizzato?”. Nell’articolo di Corvelva si fa riferimento ad una «brutta sorpresa per tutti coloro che credono nel diritto fondamentale alla libertà di scelta terapeutica» contenuta nel «DL n.1 del 5 gennaio ...

