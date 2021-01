Maltempo: pericolo ghiaccio in Toscana. Codice giallo mercoledì 13 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un nuovo Codice giallo per ghiaccio per quasi tutta la regione (esclusa la costa e l'Arcipelago) con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, mercoledì 13 gennaio Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021) La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale dellaha emesso un nuovoperper quasi tutta la regione (esclusa la costa e l'Arcipelago) con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani,13

Maltempo, il Comune di San Giorgio del Sannio chiede lo stato di calamità

Il Comune di San Giorgio Del Sannio ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità per i danni provocati alle strade rurali dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. Numerose le frane, ...

