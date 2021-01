LIVE Milan-Torino 0-0, Coppa Italia calcio in DIRETTA: Ibrahimovic fallisce il gol del vantaggio alla mezz’ora (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Contropiede del Milan con Romagnoli che si era proiettato in attacco dopo un ottimo anticipo: la difesa del Torino però riesce a risolvere allontanando il pallone dalla sua area. 31? Ibrahimovic SI DIVORA IL GOL DEL vantaggio! Scattato in posizione che sembrava regolare, lo svedese stoppa bene il pallone in area di rigore, ma non riesce a indirizzare nello specchio il pallone. 29? Altro giro altro giallo: Linetty ferma irregolarmente Brahim Diaz. Ammonito anche lui. 28? Sugli sviluppi della punizione, Calabria – proprio lui – ci prova da fuori: Milinkovic-Savic blocca. 27? Arriva il primo giallo del match: Rincon stende Calabria, l’arbitro lo ammonisce. 25? Zaza sul rovesciamento di fronte prova il destro incrociato: ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? Contropiede delcon Romagnoli che si era proiettato in attacco dopo un ottimo anticipo: la difesa delperò riesce a risolvere allontanando il pallone dsua area. 31?SI DIVORA IL GOL DEL! Scattato in posizione che sembrava regolare, lo svedese stoppa bene il pallone in area di rigore, ma non riesce a indirizzare nello specchio il pallone. 29? Altro giro altro giallo: Linetty ferma irregolarmente Brahim Diaz. Ammonito anche lui. 28? Sugli sviluppi della punizione, Calabria – proprio lui – ci prova da fuori: Milinkovic-Savic blocca. 27? Arriva il primo giallo del match: Rincon stende Calabria, l’arbitro lo ammonisce. 25? Zaza sul rovesciamento di fronte prova il destro incrociato: ...

