LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Price e Luciano Benavides sono out! Peterhansel vola nelle auto (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 MOTO – Mentre Luciano Benavides è costretto al ritiro per una caduta che lo ha messo ko a LIVEllo della spalla, l’argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda) mantiene la vetta con 2:55 sul cileno Cornejo Florimo (Monster Energy Honda). Terza posizione per il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha) a 10:35, quarta per l’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM) a 11:33, quinta per lo spagnolo Joan Barreda Bort (Monster Energy Honda) a 13:25, sesta per l’australiano Daniel Sanders (KTM) a 13:26. 11.31 QUAD – Dopo 271 km conduce il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing), con 49? sul francese Alexandre Giroud (Giroud Racing) e 1’02” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team) . Al momento risultano essere oltre i 10? di ritardo ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 MOTO – Mentreè costretto al ritiro per una caduta che lo ha messo ko allo della spalla, l’argentino Kevin(Monster Energy Honda) mantiene la vetta con 2:55 sul cileno Cornejo Florimo (Monster Energy Honda). Terza posizione per il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha) a 10:35, quarta per l’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM) a 11:33, quinta per lo spagnolo Joan Barreda Bort (Monster Energy Honda) a 13:25, sesta per l’australiano Daniel Sanders (KTM) a 13:26. 11.31 QUAD – Dopo 271 km conduce il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing), con 49? sul francese Alexandre Giroud (Giroud Racing) e 1’02” sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team) . Al momento risultano essere oltre i 10? di ritardo ...

In una tappa così complicata il sudamericano ha saputo tenere botta all'incidere dell'australiano della KTM Toby Price, giunto secondo a 1'05", facendo la differenza nell'ultima parte del percorso.

