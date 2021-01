Inter, ostacolo Viola prima della Juve: Conte vara il turnover (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Inter impegnata domani pomeriggio in casa della Fiorentina per il match degli ottavi di Coppa Italia Esordio stagionale per l’Inter in Coppa Italia. La squadra di Conte sarà di scena al ‘Franchi’ contro la Fiorentina nella sfida degli ottavi di finale, in attesa del big match di domenica a San Siro in campionato con la Juventus. I nerazzurri vogliono ritornare alla vittoria dopo il ko con la Sampdoria e il 2-2 di Roma, con il tecnico salentino che si affiderà comunque ad un ampio turnover. Conte recupera Vidal, partito nel pomeriggio con la squadra alla volta di Firenze, non invece Darmian. Assente dal gruppo, oltre a Vecino e D’Ambrosio, anche l’uomo mercato Pinamonti. Tra i pali chance per Radu, mentre in difesa dovrebbero rivedersi Ranocchia e Kolarov. In mediana ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) L’impegnata domani pomeriggio in casaFiorentina per il match degli ottavi di Coppa Italia Esordio stagionale per l’in Coppa Italia. La squadra disarà di scena al ‘Franchi’ contro la Fiorentina nella sfida degli ottavi di finale, in attesa del big match di domenica a San Siro in campionato con lantus. I nerazzurri vogliono ritornare alla vittoria dopo il ko con la Sampdoria e il 2-2 di Roma, con il tecnico salentino che si affiderà comunque ad un ampiorecupera Vidal, partito nel pomeriggio con la squadra alla volta di Firenze, non invece Darmian. Assente dal gruppo, oltre a Vecino e D’Ambrosio, anche l’uomo mercato Pinamonti. Tra i pali chance per Radu, mentre in difesa dovrebbero rivedersi Ranocchia e Kolarov. In mediana ...

