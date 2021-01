Grande Fratello Vip 5, 32^ Puntata: La Madre Di Dayane Mello… Basta Bugie Su Di Me! (Di martedì 12 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5, 32^ Puntata: sorprese, discussioni, colpi di scena e un televoto da record. Ecco chi ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia e chi sono i nuovi vipponi al televoto. Tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 5, 32^ Puntata: Elisabetta Gregoraci torna in casa come una furia contro Giulia! Il primo argomento caldo di questa nuova Puntata del Grande Fratello Vip è stata la lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avvenuta dopo la festa brasiliana. Tommaso aveva ballato con Dayane Mello e Stefania non ha ben preso la cosa visto che Zorzi diceva di non avvicinarsi troppo alla modella che definisce una ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 12 gennaio 2021)Vip 5, 32^: sorprese, discussioni, colpi di scena e un televoto da record. Ecco chi ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia e chi sono i nuovi vipponi al televoto. Tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini.Vip 5, 32^: Elisabetta Gregoraci torna in casa come una furia contro Giulia! Il primo argomento caldo di questa nuovadelVip è stata la lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avvenuta dopo la festa brasiliana. Tommaso aveva ballato conMello e Stefania non ha ben preso la cosa visto che Zorzi diceva di non avvicinarsi troppo alla modella che definisce una ...

