Governo in fibrillazione, resa dei conti in CdM (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sale sempre di più l’asticella della tensione in vista del Consiglio dei Ministri in programma questa sera alle 21.30 – per dare l’ok sul Recovery Plan – pronto però a trasformarsi nella resa dei conti finale. Potrebbe essere oggi, martedì 11 gennaio, la giornata giusta per scoprire l’epilogo della crisi (finora solo minacciata) che si trascina ormai da un mese, in scia alle richieste del leader di IV Matteo Renzi, in pressing sul Presidente del Consiglio Conte da diversi giorni al quale chiede un cambio di marcia. In una partita delicatissima che finora si è giocata in gran parte sul campo dialettico, da Palazzo Chigi, intanto, si fa sapere che “se il leader di IV Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il Presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sale sempre di più l’asticella della tensione in vista del Consiglio dei Ministri in programma questa sera alle 21.30 – per dare l’ok sul Recovery Plan – pronto però a trasformarsi nelladeifinale. Potrebbe essere oggi, martedì 11 gennaio, la giornata giusta per scoprire l’epilogo della crisi (finora solo minacciata) che si trascina ormai da un mese, in scia alle richieste del leader di IV Matteo Renzi, in pressing sul Presidente del Consiglio Conte da diversi giorni al quale chiede un cambio di marcia. In una partita delicatissima che finora si è giocata in gran parte sul campo dialettico, da Palazzo Chigi, intanto, si fa sapere che “se il leader di IV Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi diin piena pandemia, per il Presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo ...

argentato49 : Governo in fibrillazione. Conte, basta “giocare” con Renzi e Italia Viva - - Affaritaliani : Governo in fibrillazione. Conte, basta “giocare” con Renzi e Italia Viva - mottadell : @beat_oven @matteorenzi La stessa cosa durante il suo governo. Tutti gli italiani preoccupati per il lavoro, la pen… - NadiaMAI4 : Appello accorato a Renzi: non lasci che il Suo tentativo di sostituire Conte sia offuscato dai fatti americani. Non… - divorex82 : RT @tranellio: Le cancellerie internazionali sono già in fibrillazione per una crisi del governo e il premier olandese Mark Rutte è già pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo fibrillazione Governo in fibrillazione, resa dei conti in CdM Il Messaggero Governo, Di Maio: "Inspiegabile l'apertura di una crisi"

"Con molta franchezza è inspiegabile" l'apertura di una crisi di governo, "non solo perché ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori per aiuta ...

Governo in fibrillazione, resa dei conti in CdM

(Teleborsa) - Sale sempre di più l'asticella della tensione in vista del Consiglio dei Ministri in programma questa sera alle 21.30 - per dare l'ok sul Recovery Plan - pronto però a trasformarsi nella ...

"Con molta franchezza è inspiegabile" l'apertura di una crisi di governo, "non solo perché ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori per aiuta ...(Teleborsa) - Sale sempre di più l'asticella della tensione in vista del Consiglio dei Ministri in programma questa sera alle 21.30 - per dare l'ok sul Recovery Plan - pronto però a trasformarsi nella ...