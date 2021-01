Governo: Castaldo, 'chi apre crisi diventa interlocutore irricevibile' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Lo voglio dire senza ambiguità: chi dovesse oggi aprire la crisi di Governo, in un momento così drammatico dal punto di vista sanitario, economico e sociale, perderà la propria credibilità e, quindi, diventerà irricevibile come interlocutore per governare il Paese". Lo scrive su Facebook Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo in quota M5S. "È una questione di coerenza - prosegue - ognuno deve avere il coraggio di guardarsi allo specchio, di chiedersi se vuole essere parte del problema o della soluzione. Perché, evidentemente, essere parte di entrambi non è possibile. Il Movimento è e deve essere compatto a sostegno di Giuseppe Conte e al nostro Governo. Abbiamo preso un impegno e abbiamo il dovere e l'intenzione di mantenerlo. Non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Lo voglio dire senza ambiguità: chi dovesse oggi aprire ladi, in un momento così drammatico dal punto di vista sanitario, economico e sociale, perderà la propria credibilità e, quindi, diventeràcomeper governare il Paese". Lo scrive su Facebook Fabio Massimo, vicepresidente del Parlamento europeo in quota M5S. "È una questione di coerenza - prosegue - ognuno deve avere il coraggio di guardarsi allo specchio, di chiedersi se vuole essere parte del problema o della soluzione. Perché, evidentemente, essere parte di entrambi non è possibile. Il Movimento è e deve essere compatto a sostegno di Giuseppe Conte e al nostro. Abbiamo preso un impegno e abbiamo il dovere e l'intenzione di mantenerlo. Non ci ...

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Lo voglio dire senza ambiguità: chi dovesse oggi aprire la crisi di Governo, in un momento così drammatico dal punto di vista sanitario, economico e sociale, perderà la pr ...

