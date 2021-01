Governo: Bersani, 'con la crisi per due mesi non si può decidere niente' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ricordo che crisi vuol dire una cosa semplice, un paio di mesi dove non si può decidere niente: scostamento, ristori, blocco licenziamenti. Ne abbiamo visto tante, ma una senza aggettivi come questa non ne abbiamo mai vista". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi è un altro giorno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ricordo chevuol dire una cosa semplice, un paio didove non si può: scostamento, ristori, blocco licenziamenti. Ne abbiamo visto tante, ma una senza aggettivi come questa non ne abbiamo mai vista". Lo ha detto Pier Luigia Oggi è un altro giorno.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - La7tv : #ottoemezzo Il consiglio di Pier Luigi Bersani a Giuseppe Conte: 'Se domani ci fosse una rottura in Consiglio dei M… - MT_Meli_ : Ho letto dell’ennesima performance di Bersani, il quale sostiene che innescare una crisi significhi far venir giù u… - bertolire : RT @velo_di_maia: Impudico #Bersani quando ritira fuori la questione della caduta del governo #Letta imputandola al solo #Renzi. A chiedere… -