GF Vip: tutti contro Pierpaolo Pretelli, parla il fratello Giulio (Di martedì 12 gennaio 2021) La situazione in casa Pretelli è tesa e lo strappo tra il gieffino e la sua famiglia sembra ogni giorno più grande. Ora è intervenuto anche il fratello. Pierpaolo Pretelli sembra essere sempre più in rotta con il resto della sua famiglia. Da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la Casa del Grande fratello VIP e non è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) La situazione in casaè tesa e lo strappo tra il gieffino e la sua famiglia sembra ogni giorno più grande. Ora è intervenuto anche ilsembra essere sempre più in rotta con il resto della sua famiglia. Da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la Casa del GrandeVIP e non è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : L’epifania tutte le feste porta via... e allora, per concludere lo straordinario Natale della Casa siete tutti uffi… - EireenViolet : Grande Fratello Vip,aereo per DAYANE e ROSALINDA:“Unica certezza”! Unica certezza che questa Rosalinda che consola… - non_sei_me : @uhmadoo hahaha se sai i giusti vip che rispondono a tutti buttati uno lo pigli sicuro so tutti così - peppe62291259 : Francesco Oppini primo in tendenza su Twitter.Mi ero preoccupato per il figlio della Parietti,invece sono donzelle… - GentileCiccio69 : @MediasetTgcom24 Come tutti i vip, innamorati a tempi?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip tutti GF Vip: tutti contro Pierpaolo Pretelli, parla il fratello Giulio ViaggiNews.com Belen e il caso dei piedi non suoi, la modella russa commenta la foto

Con circa 8 milioni di followers, la reputazione social che Belen Rodriguez si è costruita in questi anni su Instagram è senza alcun dubbio degna di nota: ci si chiede allora come ...

Ginevra Lamborghini/ Dice no al matrimonio di Elettra e al GF Vip oppure…

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, il suo destino è in tv? Dice no al matrimonio di Elettra e al GF Vip oppure è stata lei ad essere messa alla porta?

Con circa 8 milioni di followers, la reputazione social che Belen Rodriguez si è costruita in questi anni su Instagram è senza alcun dubbio degna di nota: ci si chiede allora come ...Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, il suo destino è in tv? Dice no al matrimonio di Elettra e al GF Vip oppure è stata lei ad essere messa alla porta?