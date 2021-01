Gelo russo in arrivo sull’Italia: freddo e temperature giù nel weekend (Di martedì 12 gennaio 2021) Che condizioni meteo ci aspettano per il weekend? Anche se sembra che ci sarà il sole, i modelli parlano chiaramente di Gelo russo e freddo in arrivo. La situazione meteo in questi giorni è piuttosto evidente. Dopo un periodo senza sole che ha caratterizzato l’inizio del 2021, ora i cieli sono nuovamente tersi, ma si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Che condizioni meteo ci aspettano per il? Anche se sembra che ci sarà il sole, i modelli parlano chiaramente diin. La situazione meteo in questi giorni è piuttosto evidente. Dopo un periodo senza sole che ha caratterizzato l’inizio del 2021, ora i cieli sono nuovamente tersi, ma si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitinterno : METEO - Metà gennaio, GELO RUSSO in agguato sull'Italia. Le conseguenze - infoitinterno : METEO. Metà gennaio, GELO RUSSO in agguato sull'Italia. Conseguenze - infoitinterno : Meteo esplosivo in settimana: dal FREDDO ARTICO al GELO RUSSO - zazoomblog : Meteo esplosivo dal FREDDO ARTICO al GELO RUSSO - #Meteo #esplosivo #FREDDO #ARTICO - zazoomblog : Meteo – Dal freddo artico al gelo russo: verso il meteo esplosivo - #Meteo #freddo #artico #russo: #verso… -