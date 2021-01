Full Throttle | da gioco a potenziale film grazie ad una sceneggiatura scritta dal regista di Warcraft - L' Inizio

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 gennaio 2021) Duncan Jones,che ha diretto e creato ladeldedicato a, nel tempo libero ha scritto un'interaanche per undi. La cosa interessante è che è possibile leggerla gratuitamente, per avere un'idea di come potrebbe essere la sua trasposizione cinematografica. Anche se risulta un po' strano vedere il mondo dipunta e clicca trasposto in una, tutto lo script sembra davvero funzionare per creare un. Purtroppo, questa non è unache verrà messa in produzione, ma solo un progetto per i fan da parte di Jones, che però ha attirato ...