Empoli, i convocati di Dionisi per il Napoli

Tramite i canali ufficiali dell'Empoli è arrivata la lista dei convocati di Alessio Dionisi per la gara di domani contro il Napoli in Coppa Italia: Portieri: Brignoli, Furlan, Pratelli;Difensori: Cambiaso, Casale, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pirrello, Romagnoli, Terziò, Viti, Zappella;Centrocampisti: Asllani, Bajrami, Damiani, Haas, Ricci, Stulac, Zurkowski;Attaccanti: Baldanzi, La Mantia, Mancuso, Matos, Moreo, Olivieri.

Ultime Notizie dalla rete : Empoli convocati Napoli-Empoli, Gattuso convoca anche il giovane Costanzo CalcioNapoli24 In vista dell’Empoli, Gattuso sta pensando ad un altro ragazzo della Primavera nella lista dei convocati

Domani mattina usciranno i convocati in vista della sfida di domani alle ore 17,45 allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Empoli ...

Gattuso vuole difendere la “sua” Coppa Italia. E ritrova Koulibaly e Mertens

Gattuso vuole provare a difendere fino in fondo la Coppa Italia, vinta lo scorso 17 giugno a Roma contro la Juventus. È stato il primo titolo conquistato nella sua carriera in panchina ed è servito a ...

