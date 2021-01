Covid, l’indicazione del Cts: prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi, fino al 31 luglio (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo stato d’emergenza va prorogato di altri sei mesi, fino al 31 luglio. È l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico ha dato al governo in vista della prossima scadenza del 31 gennaio. La proroga dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri che darà il via libera anche al nuovo Dpcm, da approvare entro venerdì. Secondo gli esperti, ci sono almeno quattro ragioni che consigliano il prolungamento di altri sei mesi, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emergenziali: l’impatto ancora alto del virus sull’occupazione dei posti letto ospedalieri, la campagna vaccinale, la preoccupante situazione internazionale e la possibile sovrapposizione dell’influenza stagionale con il Covid. Durante la riunione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Lova prorogato diseial 31. Èche il Comitato tecnico scientifico ha dato al governo in vista della prossima scadenza del 31 gennaio. La proroga dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri che darà il via libera anche al nuovo Dpcm, da approvare entro venerdì. Secondo gli esperti, ci sono almeno quattro ragioni che consigliano il prolungamento disei, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emergenziali: l’impatto ancora alto del virus sull’occupazione dei posti letto ospedalieri, la campagna vaccinale, la preoccupante situazione internazionale e la possibile sovrapposizione dell’influenza stagionale con il. Durante la riunione ...

fattoquotidiano : Covid, l’indicazione del Cts: prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi, fino al 31 luglio - alexarmuzzi : RT @RaiNews: E' l'indicazione data al governo in vista del nuovo Dpcm, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emergenziali ht… - RaiNews : E' l'indicazione data al governo in vista del nuovo Dpcm, in modo da poter gestire la situazione con strumenti emer… - nakisady : RT @ClaudioClalup: Purtroppo ho avuto la conferma che i medici di base seguono l'indicazione a utilizzare SOLTANTO l'antipiretico (paraceta… - PseudoEly : RT @ClaudioClalup: Purtroppo ho avuto la conferma che i medici di base seguono l'indicazione a utilizzare SOLTANTO l'antipiretico (paraceta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’indicazione Non perdiamo il contatto con i pazienti cronici: l'allarme degli esperti Fortune Italia