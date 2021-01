Covid-19, Iacopo Melio dimesso dall’ospedale: “Vaccinarsi è fondamentale” (Di martedì 12 gennaio 2021) Iacopo Melio, consigliere Pd della Regione Toscana e attivista per i diritti dei disabili annunciando di essere stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato ricoverato a causa Covid L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021), consigliere Pd della Regione Toscana e attivista per i diritti dei disabili annunciando di essere statodall'ospedale dopo essere stato ricoverato a causaL'articolo .

