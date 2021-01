Conte-ter? Senza Renzi. La doccia fredda di Palazzo Chigi (Di martedì 12 gennaio 2021) Doveva essere un martedì col fiato sospeso, con un governo appeso al suo Consiglio dei ministri serale, forse l’ultimo. E invece non mancano i colpi di scena. Una velina di Palazzo Chigi versa una doccia ghiacciata su Matteo Renzi e la sua pattuglia di Italia Viva. “Se il leader di Iv Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv”. Con un’imbeccata alle agenzie stampa Conte consegna un avviso di sfratto a chi cerca di sfrattarlo da settimane. Se Conte-ter sarà, si farà Senza l’aiuto della pattuglia Renziana. Tradotto: il premier ha trovato in Parlamento i ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Doveva essere un martedì col fiato sospeso, con un governo appeso al suo Consiglio dei ministri serale, forse l’ultimo. E invece non mancano i colpi di scena. Una velina diversa unaghiacciata su Matteoe la sua pattuglia di Italia Viva. “Se il leader di Iv Matteosi assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppesarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv”. Con un’imbeccata alle agenzie stampaconsegna un avviso di sfratto a chi cerca di sfrattarlo da settimane. Sesarà, si faràl’aiuto della pattugliaana. Tradotto: il premier ha trovato in Parlamento i ...

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.…

FedericoDinca : Le questioni legate all'ipotesi Conte ter sono inattuali. Stiamo facendo un ottimo lavoro, le priorità in questo mo…

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali): 'Si è perso tempo, altr…

patriziadegioia : RT @mariolavia: Dice Rep che Virginia Raggi potrebbe entrare in un Conte ter. Io mi iscrivo alla Lega