Classifica Dakar 2021 auto, 9a tappa: Stephane Peterhansel porta a quasi 18 minuti il suo margine su Al-Attiyah

Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW Team) ha fatto sua la nona frazione che partiva ed arrivava a Neom, con 12 minuti esatti di vantaggio sul suo rivale principe, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) mentre al terzo posto troviamo il sudafricano Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing) a 12:19. Quarta posizione al traguardo per il padrone di casa, il saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) con un gap di 12:44, mentre è quinto il sudafricano Brian Baragwanath (Century Racing) a 13:51. A questo punto in Classifica generale Stephane Peterhansel guarda tutti dall'alto verso il basso con ben 17:50 su Nasser Al-Attiyah e oltre un'ora su Carlos Sainz. Si annuncia una lotta a due in queste ultime tappe della Dakar ...

