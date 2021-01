Black Panther 2, Kevin Feige anticipa come sarà senza Chadwick Boseman (Di martedì 12 gennaio 2021) Kevin Feige anticipa l'approccio di Marvel nei confronti di Black Panther 2 dopo la scomparsa di Chadwick Boseman; il sequel entrerà in lavorazione a luglio. I Marvel Studios si preparano ad affrontare la lavorazione di Black Panther 2 dopo la perdita di Chadwick Boseman, morto prematuramente a causa di una malattia contro cui combatteva da anni. Il capo di Marvel Kevin Feige ha spiegato quale sarà l'approccio al sequel senza il suo protagonista dichiarando: "La perdita è immensa, è il lutto più personale affrontato dall'MCU". Nel 2014, Kevin Feige affidò a Chadwick ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)l'approccio di Marvel nei confronti di2 dopo la scomparsa di; il sequel entrerà in lavorazione a luglio. I Marvel Studios si preparano ad affrontare la lavorazione di2 dopo la perdita di, morto prematuramente a causa di una malattia contro cui combatteva da anni. Il capo di Marvelha spiegato qualel'approccio al sequelil suo protagonista dichiarando: "La perdita è immensa, è il lutto più personale affrontato dall'MCU". Nel 2014,affidò a...

arvtinmyveins : RT @PidgeonMaddox: ma perché nessuno si fila mai Black Panther? Cioè raga è pura arte - PidgeonMaddox : ma perché nessuno si fila mai Black Panther? Cioè raga è pura arte - cinefilosit : Black Panther 2 esplorerà il mondo e la mitologia di Wakanda #ILoveCinefilos - sidewalkvs : già black panther è quello che mi piace meno rispetto agli altri ora che non c'è più chadwick la mia vita non ha pi… - CupMaradona : La partita si mette male con lo svantaggio iniziale ma come in ogni grande squadra la differenza la fanno a turno i… -