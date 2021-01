A.Adige, troppi obiettori tra sanitari e Rsa: anticipati vaccini a over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) commenta Twitter L'Alto Adige, visto l'alto numero di obiettori tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, ha iniziato la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) commenta Twitter L'Alto, visto l'alto numero ditra il personaleo e quello nelle Rsa, ha iniziato la vaccinazione anti-Covid degli80 e di altre categorie a rischio. Lo ...

TgLa7 : #Vaccini: troppi obbiettori in Alto Adige, anticipati over 80 Bassa affluenza tra personale sanitario e quello nel… - MediasetTgcom24 : A.Adige, troppi obiettori tra sanitari e Rsa: anticipati vaccini a over 80 #vaccino - flaviotiravento : RT @HuffPostItalia: Troppi sanitari non vogliono vaccinarsi, in Alto Adige si passa subito agli over 80 - folucar : RT @539th: Molta bassa l'adesione alla vaccinazione tra i sanitari in Alto Adige, una delle zone d'Italia più colpite attualmente. https:/… - 539th : Molta bassa l'adesione alla vaccinazione tra i sanitari in Alto Adige, una delle zone d'Italia più colpite attualme… -