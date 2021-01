Whirlpool, Mirabelli (PD): “Problema significativo, in Senato proposta di legge su delocalizzazioni” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La vicenda Whirlpool è molto seria, ci si sta occupando anche in Europa di questo perché c’è un Problema complessivo che riguarda tutto il Continente. A seguito della vicenda Whirlpool, insieme a Ruotolo e ad altri Senatori, abbiamo presentato una proposta di legge proprio per ridurre la possibilità per le aziende che sono in Italia e che ottengono anche benefici dallo Stato di potersi trasferire all’estero senza pagare un prezzo alto che possa andare a ristoro dei lavoratori. Ci stiamo lavorando e so che ci sta lavorando anche il Governo. Il Problema di Whirlpool, soprattutto nella realtà napoletana, è molto significativo”. Lo ha detto il Senatore Franco ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La vicendaè molto seria, ci si sta occupando anche in Europa di questo perché c’è uncomplessivo che riguarda tutto il Continente. A seguito della vicenda, insieme a Ruotolo e ad altriri, abbiamo presentato unadiproprio per ridurre la possibilità per le aziende che sono in Italia e che ottengono anche benefici dallo Stato di potersi trasferire all’estero senza pagare un prezzo alto che possa andare a ristoro dei lavoratori. Ci stiamo lavorando e so che ci sta lavorando anche il Governo. Ildi, soprattutto nella realtà napoletana, è molto”. Lo ha detto ilre Franco ...

