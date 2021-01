Viky Varga favolosa anche con il look “retrò”: “Anni 60, 70 o 80?” (FOTO) (Di martedì 12 gennaio 2021) Fresca della proposta di matrimonio dal suo Graziano Pellè, Viktoria Varga continua a regalare spettacolo su Instagram. La modella a Jumeirah Al Nassem, negli Emirati Arabi, ha pubblicato un post sui social immortalandosi con un vero e proprio look “retrò”. “Il mio nuovo blazer mi ha riportato indietro nel tempo…secondo voi Anni 60 70 o 80…?” ha scritto la Varga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA Varga (@VikyVarga) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Fresca della proposta di matrimonio dal suo Graziano Pellè, Viktoriacontinua a regalare spettacolo su Instagram. La modella a Jumeirah Al Nassem, negli Emirati Arabi, ha pubblicato un post sui social immortalandosi con un vero e proprio”. “Il mio nuovo blazer mi ha riportato indietro nel tempo…secondo voi60 70 o 80…?” ha scritto la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA(@) SportFace.

artnewsit : #Rumors #Audiorubrica In questo numero: pancino sospetto per Meghan Markle, Kim Kardashian e Kanye West, Graziano P… - MediasetTgcom24 : Viky Varga, dopo il sì a Graziano Pellè mostra le curve a Dubai #grazianopellè - positanonews : Graziano Pellè chiede la mano alla fidanzata: proposta da sogno a Dubai per Viky Varga - lamescolanza : Graziano Pellè la proposta di matrimonio alla sexy fidanzata Viky Varga (dopo otto anni di amore) è da sogno - Il D… - DonPiricoddi : RT @VincenzoOrab96: #TopSoccerWags anteprima girone 5 @DonPiricoddi Viky Varga Alice Campello Natalia Felix Alina Brum -

Ultime Notizie dalla rete : Viky Varga Viky Varga, una modella bellissima DiLei Viky Varga favolosa anche con il look “retrò”: “Anni 60, 70 o 80?” (FOTO)

Fresca della proposta di matrimonio dal suo Graziano Pellè, Viktoria Varga continua a regalare spettacolo su Instagram. La modella a Jumeirah Al Nassem, negli Emirati Arabi, ha pubblicato un post sui ...

Viky Varga torna indietro nel tempo: look retrò per lady Pellè

Viky Varga torna indietro nel tempo: : “ Il mio nuovo blazer mi ha riportato indietro nel tempo…secondo voi anni 60 70 o 80…? “.

Fresca della proposta di matrimonio dal suo Graziano Pellè, Viktoria Varga continua a regalare spettacolo su Instagram. La modella a Jumeirah Al Nassem, negli Emirati Arabi, ha pubblicato un post sui ...Viky Varga torna indietro nel tempo: : “ Il mio nuovo blazer mi ha riportato indietro nel tempo…secondo voi anni 60 70 o 80…? “.