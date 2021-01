Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021)dailynews radiogiornale lunedì 11 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi tutta Italia zona gialla anti-covid Tranne i Calabria emilia-gna Lombardia Sicilia e Veneto che restano arancioni atteso il vertice tra governo e regioni sul nuovo dpcm che entrerà in vigore dal 16 previsti è una ulteriore stretta la movida il divieto di spostamento anche tra regioni Gialle la possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni governatori contro l’entrata in zona rossa con 250 conteggiati per 100.000 abitanti oltre 643 Mila e vaccinati finora in Italia oggi a te se nuove dosi il tasso di positività risale al 13,3% altri 361 decessi aumentano i pazienti in intensiva la camera americana presenterà nelle prossime ore la risoluzione per chiedere a pensi di invocare il venticinquesimo emendamento e dichiarare Trump ...