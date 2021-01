Ufficiale Microsoft Surface Pro 7+ | prezzo e dettagli dal CES 2021

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tra la prima ondata di novità presentate nel corso della prima giornata del CESc ‘è pure ilPro 7+, annunciato in viadal colosso di Redemond. Come gli appassionati di hi-tech sapranno, si tratta del nuovo prodotto della gamma, che ha trovato terreno fertile sul palco virtuale del Consumer Electronics Show, avviato proprio in data odierna, 11 gennaio. Con il video presente poco più in basso in questo stesso articolo, ilPro 7+ va allora a presentarsi alla stampa e al popolo geek, mostrando molte delle sue bellezze già vociferate tra i forum e i portali specializzati.ha deciso di dare al suo nuovo dispositivo un profilo adatto agli utenti business e al mondo ...