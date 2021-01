Troppa Didattica a Distanza è Dannosa per i Ragazzi | Lo Afferma Lo Psicologo Lazzari

Leggi su youreduaction

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Ordine degli Psicologi sta studiando gli effetti dellasui. Il presidentesi esprime sulla questione. “Gli adolescenti ritengono che quando l’epidemia sarà passata la loro vita non tornerà come prima. I genitori ci chiedono sempre più spesso aiuto e sono preoccupati come i figli” spiega in un’intervista a “La Repubblica”.