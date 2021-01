Tragedia del napoletano, ritrovato morto in casa con una coltellata al petto: probabile omicidio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bacoli. È di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento di un cadavere a Bacoli. Luciano Caronte, del 61 è stato ritrovato priva di vita nella sua abitazione con una coltellata al petto. Vani i tentativi del 118, l’uomo è deceduto mentre cercavano di salvarlo. L’uomo viveva con la compagna ed i due figli di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bacoli. È di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento di un cadavere a Bacoli. Luciano Caronte, del 61 è statopriva di vita nella sua abitazione con unaal. Vani i tentativi del 118, l’uomo è deceduto mentre cercavano di salvarlo. L’uomo viveva con la compagna ed i due figli di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La tragedia del clochard morto a Ostia richiede una risposta immediata

I volontari Prociv ad Accumuli e Illica per portare aiuti

S. MARINELLA - Neppure il lockdown e la neve hanno bloccato un gruppo di volontari della Protezione civile e di alcune associazioni che hanno portato aiuti alle popolazioni terremotate di Illica e Acc ...

Quella politica economica «per punizione»

Per qualcuno, qualsiasi accenno di nazionalizzazione è una vittoria. Una strategia ricorrente del populismo, come per Autostrade per l’Italia ...

