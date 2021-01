Stefania Orlando in crisi al GF Vip: Tommaso Zorzi non vuole chiarire, lo sfogo con Zenga – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno litigato per via di Dayane Mello. Ieri sera i due avrebbero dovuto parlare dell’accaduto ma il rampollo milanese ha spostato il loro confronto ad oggi, facendo sprofondare nello sconforto la Queen di Babilonia che si è sfogata con Andrea Zenga. Stefania Orlando in crisi: Tommaso Zorzi non vuole chiarire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 11 gennaio 2021)hanno litigato per via di Dayane Mello. Ieri sera i due avrebbero dovuto parlare dell’accaduto ma il rampollo milanese ha spostato il loro confronto ad oggi, facendo sprofondare nello sconforto la Queen di Babilonia che si è sfogata con Andreainnon... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Io ho un debole per persone come Sabrina Ferilli e Stefania Orlando. #cepostaperte - trash_italiano : Roma tanti difetti MA ALMENO HA STEFANIA ORLANDO. #GFVIP - Tonia_Niall : RT @sullabasedi: *inserire secondo me un pochino rosica by Stefania Orlando gif* #prelemi - MarinellaPlati : RT @isorrisidiem: Stefania: “Come al solito qui dentro tutti sanno tranne io che sono la diretta interessata.” URLALO ORLANDO URLALO. #TZV… - Valeria83788273 : Stefania Orlando che è venuta a capo d'Orlando in disco alla tartaruga ???????? VOLOOOOOO #GFVIP -